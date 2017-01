Técnica japonesa con las manos para sanar el cuerpo y la mente

A través de las manos podemos canalizar la energía y hacer que ésta fluya de una manera más habitual. Es por ello que hoy te descubrimos una de las mejores maneras de conseguirlo. Se trata de una técnica japonesa que usa las manos para poder sanar o mejorar ciertos estados de la mente y también, enfermedades del cuerpo.

Sí, aunque parezca algo increíble nada podemos perder si la probamos. Además lo podemos hacer cómodamente mientras tenemos un descanso o estamos relajadas frente al televisor. Cada dedo representa un parte del cuerpo y será en él donde tengamos que centrarnos para poder mejorarla. ¿Te atreves con ello?.

Si pensamos un poco, nos damos cuenta que de una manera inconsciente, los dedos juegan un importante papel. Los bebés suelen llevarse a la boca el dedo pulgar, cuando nos enfadamos, contraemos las manos y hay gente que se las lleva cerca del cuerpo cuando quieren relajarse. Así es que, de una manera u otra, ellas siempre intentan calmarnos.

Dedo pulgar : Como bien decíamos, cada dedo se centra en una parte del cuerpo o de la mente. A través de él, podemos hacer que la energía fluya mejor. El dedo pulgar es el que se encarga de tranquilizarnos. Así es que, en situaciones de estrés, nervios o insomnio , así como dolores de cabeza, necesitamos masajearlo unos minutos.

Cada dedo tiene un trabajo más, del que todos conocemos. Es una forma de canalizar la energía que se corresponde con una parte de nuestro cuerpo. Con un sencillo masaje podemos obtener geniales resultados.

Dedo corazón : En este caso, un masaje en él será perfecto para mejorar irritabilidad, presión arterial y a llevar un mejor funcionamiento de la energía que recorre el hígado .

No importa si crees en ésto o no, siempre es bueno optar por probar esta técnica japonesa, ya que no implica nada negativo. Simplemente se trata de que cada día, nos tomemos unos 4 o 5 minutos para hacer un masaje en las manos. Se dice que de esta manera, la energía entrará en equilibrio y esto hará que nos sintamos mucho mejor. ¿Lo has probado ya?.