Por qué no debes cruzar las piernas al sentarte

Cruzar las piernas es algo que todos hacemos. Un gesto muy común que, a priori, nos puede ofrecer una sensación de descanso. Ya sea en tu propia casa, en el trabajo o en el transporte público, solemos sentarnos de esta manera. Es algo casi inconsciente que nos pide el cuerpo. Aunque, ¿es tan sano como parece?.

Pues parece que no. No debemos cruzar las piernas cuando nos sentamos. Para muchas de nosotras este gesto es una mala costumbre que tenemos que controlar si no queremos pensar en problemas de salud mayores. Aunque ciertos estudios siempre van más allá y arrojan una información asombrosa. ¡Descúbrela!.

Se dice que las consecuencias de cruzar las piernas son bastante variadas. Cuando pasamos un gran rato en la misma postura, ésto no beneficia al cuerpo. Necesitamos movernos para que la circulación se active. Es por ello que al cruzar las piernas, se dice que ponemos un poco de presión sobre el llamado nervio peroneo. Éste se encuentra justo detrás de cada rodilla.

Es por ello que al sentir la presión, llegará un momento en que notemos cómo la pierna se nos cansa. Aunque ciertos estudios dictaminan que ésto influye de manera negativa, otros no lo consideran así. Simplemente esa sensación de cansancio en la pierna, será temporal. Simplemente, necesitamos movernos para eliminarlo.

Los estudios comentan que estar en una misma postura mucho tiempo, no beneficia al cuerpo. De este modo, tampoco cruzar las piernas. Ya que nos puede acarrear ciertos problemas.

Por otro lado, otra de las consecuencias de este gesto es que sube la presión sanguínea. Es por ello que siempre es necesario tener las piernas sin cruzar cuando nos miran la tensión. Esto es, por la misma presión que hacemos en las rodillas. La sangre bombea desde las piernas hacia el tórax. Claro que al descruzarlas, todo volverá a la normalidad en cuestión de un par de minutos.

Al no circular bien la sangre, las válvulas de la misma se vuelven más estrechas y ésto puede llegar a las temidas varices. Además, cuando una persona tiende a cruzar las piernas, no solo serán ellas las que ejerzan presión en el cuerpo. Sino que tendremos a mantener una postura de éste que no es correcta. Así que, podemos estar dando lugar a ciertos futuros dolores de espalda y cuello. A partir de hoy, no tengas las piernas cruzadas mucho tiempo, para evitar problemas.