Agotado en Navidad: la ciencia lo llama “jet lag familiar”

La sensación de estrés que la Navidad provoca tiene ahora un resultado especificado por la ciencia. Se puede llamar “jet lag familiar” y sus síntomas se pueden clasificar de forma clara, así que presta atención, tal vez lo estás viviendo.

The New York Times ha publicado que es perfectamente normal sentir malestar, estrés o ansiedad en las fechas navideñas. Esto se llama “jet lag familiar” y como en el jet lag común, su causa principal viene por el trastorno de nuestra rutina diaria.

Los efectos se pueden manifestar durante la celebración de las fiestas o incluso llegar una vez que han terminado. Según el psicólogo Adam Fried “muchas veces no nos damos cuenta de nuestros niveles de ansiedad hasta que han pasado”.

Algunos de los síntomas son cansancio continuado y dificultad para concentrarse, esto demuestra desde un punto de vista de la ciencia que el rechazo a la Navidad no está solo en nuestra cabeza.

El psicólogo especializado en Psicología Clínica y de la Salud, Nacho Coller asegura que “las Navidades son fechas en las que aparece el estrés positivo o negativo, por lo que es normal que se generen cambios, malestar y hasta posibles conflictos. Unas sensaciones muy similares a las que aparecen cuando sufrimos jet lag”.

Es normal que no sea agradable tener que hacer un viaje de horas para acabar en la que era tu casa, y que pasen cosas como reencontrarte con tu ex y tener que poner buena cara ante los comentarios de familiares molestos (tus pintas, el “para cuando”, los estudios, el trabajo, etc.). Esto genera un estrés que se acumula y que puede resultar difícil de gestionar.

Se produce un exceso de relaciones sociales, vuelve la nostalgia por aquellos que ya no están, y las compras se disparan, además de la presión para que todo salga perfecto en estas fechas. Todo esto provocan fatiga y angustia, al que llega y también al que hace de anfitrión en muchas ocasiones.

Si a esto le sumamos la falta de horas de sueño y el exceso en la ingesta de comida y alcohol, tenemos la base para una tormenta emocional perfecta. Recordemos que el día de Navidad es también el más mortal del año en lo que a los infartos se refiere (aumentan un 5%), según la Fundación Española del Corazón.

Padecemos “Jet Lag familiar” si esto nos afecta de forma que nos impida seguir con nuestra vida de una forma normal una vez pasadas las fechas.