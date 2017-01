Explicación científica de porqué no te debes acostar enfadad@

Los hechos científicos son claros en este caso. No te debes acostar enfadada, por tu salud y por la de tu cerebro. Aunque a priori nos pueda parecer algo que no es realmente importante, sí lo es. Así que, a partir de hoy cuando tengas algún tipo de discusión con tu pareja, arréglala antes de irte a dormir.

¿Eres de las personas que guarda todo su cabreo durante horas?. Pues en este caso, si es antes de meterte en cama, ya puedes ir soltándolo. Sí que puede resultar complicado, sobre todo para ciertas personas, pero si no lo haces, verás cómo tu descanso se ve afectado por ello. ¡Descubre la verdadera explicación científica!.

El estudio es muy claro con respecto a este tema. Es peor el no arreglar una discusión y hacerlo al día siguiente. Es por ello que antes de finalizar el día, todas las cartas deben estar sobre la mesa y las cosas bien claras. La idea es que mientras dormimos, nuestro cerebro sigue trabajando. Él va a ir organizando todas las cosas retenidas, tanto a corto como a largo plazo.

Además, relacionará antiguos recuerdos como otros mucho más recientes. Aquí es donde entraría esas discusiones de última hora. El estudio se centró en un total de 70 personas. Antes de irse a dormir, cada uno de ellos, tenían que mirar una foto. En la foto aparecía un rostro con un gesto neutro. Al día siguiente se demostraba que el cerebro mantiene más los recuerdos neutros y los negativos.

No te debes acostar enfadada porque el cerebro retendrá esos malos recuerdos y la negatividad. Esto hará que te despiertes con la misma mala sensación. ¡Arréglalo antes de dormir!.

Entonces, ésto nos viene a decir que al levantarnos, vamos a recordar el momento justo de la discusión. Todavía tendremos muy frescos esos recuerdos y comenzaremos el día con esa sensación de malestar o de enfado. Esto es porque el cerebro se quedó con el último recuerdo, con el más negativo.

Además de ello, no te debes acostar enfadada porque sin duda, puede alterar tu descanso. Si no dejamos descansar el cuerpo y tampoco la mente, notaremos cómo al día siguiente no funcionamos de la misma manera. Así que, entre los recuerdos negativos, la negatividad general del cuerpo y el cansancio, solo conseguiremos tener un día pésimo. Las cosas siempre es mejor hablarlas en el momento. Es la mejor de las razones para poder aclarar todo lo que nos inquieta sin que se haya enquistado.