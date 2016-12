7 beneficios increíbles de no usar sujetador

Está claro que cada día hay una prenda que no puede faltar. El sujetador es una de ellas, ya que, aunque muchas famosas optan por salir a la calle sin él, nosotras todavía no. Ahora un estudio revela que el no usar sostén puede tener unos beneficios increíbles para nuestro cuerpo y sobre todo, para nuestro pecho.

Algo que nos puede parecer contradictorio en muchos casos, pero una vez más, los estudios no mienten. Ellos se empeñan en mostrarnos que ciertas costumbres pueden romperse. Si eres de las mujeres que odian llevar sujetador, no te pierdas todo lo que sigue.