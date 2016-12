Truco para recargar pilas no recargables fácilmente

Este truco para recargar pilas no recargables solo debes ponerlo en práctica en caso de ser absolutamente necesario. Te explicamos esto antes de pasar al truco para recargarlas porque no es algo que se deba hacer de forma habitual. Implica riesgos.

Las pilas no recargables como las de cinc/carbono (Zn/C) llamadas también “pilas secas” o las de cinc/dióxido de manganeso (Zn/MnO2) llamadas “alcalinas”, pueden admitir un grado muy bajo de carga, pero resulta que de forma estructural y químicamente no están diseñadas para ser recargadas.

Resulta que el proceso de carga implica una generación de gas debido a la interacción de la corriente con el electrolito, y si la pila esta herméticamente sellada (lo que sucede con las pilas comunes) esta puede explotar derramando el ácido que tiene en su interior. Y si después de leer esto sigues con la idea de recargarlas, vamos a ver cómo hacerlo.

Se supone que el truco es una especie de “secreto” que las deja como nuevas si tienes suerte. Ojo a los materiales que necesitas, porque si tienes estas cosas de forma habitual por tu casa, podrás hacerlo. Solo necesitas tres cosas.

Una pila descargada

La batería de un coche

Un cable

Tranquilos, la batería del coche no se daña lo más mínimo, esto es, sin duda, lo de menos. Lo primero q tienes que hacer es desconectar la batería del coche y conectar el cable en el positivo de la bateria.

Después pones la pila del lado negativo en el negativo de la batería y con un simple roce del cable en el lado positivo de la pila podrás ver una chispa, entonces la pila se calienta y listo, tienes una pila cargada, casi como si la acabaras de comprar.

Hay, además, que tener en cuenta que si quieres recargar una pila AAA solo hay que darle un chispazo pequeño, y además solo uno. Si es una pila A, por el contrario, tiene más capacidad, así que aguanta más.

Si después de saber cómo se hace, prefieres todavía hacer esto en vez de comprar una pila, debes hacerlo. Si la lógica se apodera de ti y tu sentido común te dice que no tiene ningún sentido que, con lo que valen las pilas hoy día, te pongas en peligro y malgastes tu tiempo, entonces no lo hagas. Poco más queda que decir al resto sobre el truco de recargar pilas no recargables.