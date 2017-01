¿Qué son los gatos Carey?

¿Ha oído hablar de los gatos Carey?. No podemos decir que sea una raza, tal y como la conocemos, pero sí que son una parte esencial dentro de ella. Se les llama así por su combinación de colores. Tanto es así que también se le denominan gatos tricolor, ya que llevan una mezcla de color naranja, negro y blanco.

Eso sí, hay que mencionar que los gatos Carey, son en realidad gatas. Es muy poco frecuente el encontrar un macho dentro de esta denominación. Esto es debido a que uno de los colores que forman parte de los animales, está ligado con el cromosoma X femenino. Además de su evidente belleza, también se consideran de la buena suerte. ¡Descubre todo acerca de este tipo de gatos.

Los gatos Carey o gatos tricolor, no cuentan con unas manchas definidas. Todo ellos están combinados por estas tres tonalidades que cubrirán su piel. No siempre siguen un patrón, por lo que los podemos encontrar con ciertas manchas o una combinación por igual de los colores. A veces, el color blanco no se deja ver mucho y es más frecuente que sea el negro o el naranja quien definan el aspecto general.

Así es que, también nos encontremos con algunos gatos atigrados. Se puede decir de estas gatas que son muy cariñosas. Además, son bastante tranquilas, por regla general. Así que, se hacen más que especiales a la hora de tener que convivir con ellas. Les encanta el ambiente familiar y rápidamente se hacen con él.

Aunque no necesitan de unos cuidados especiales, sí es aconsejable cepillarlas de manera frecuente. También necesitan ser alimentadas de forma correcta, porque al ser gatas que no paran ni un segundo, van a requerir más alimentación al igual que la hidratación. La leyenda dice que son sinónimo de buena suerte.

Las gatas Carey son sinónimos de buena suerte. Unas gatas tricolor, con toques naranja, negro y blanco, que se consideran de lo más cariñosas y tranquilas en cuanto a convivencia se refiere.

Muchos marineros las llevaban en sus barcos para poder protegerse de las tormentas o de los espíritus. Claro que la leyenda inicial cuenta que el Sol ya estaba cansado de hacer siempre lo mismo. Así que, le pide a la luna que lo tape durante unos momentos. Él tomó forma de gata negra.

Estaba tan a gusto disfrutando libremente, que lo que iba a ser una escapada de horas, duró mucho más. La luna se cansa de taparlo y el Sol tiene que regresar pero lo hizo de manera tan rápida, que en la gata negra, dejó sus rayos, combinados con las marcas de la luna. De ahí nació lo que conocemos como gatas Carey. ¿Conocías esta asombrosa leyenda?.