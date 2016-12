Libros imprescindibles para adictas al horóscopo

A todas nos gusta un poco leer el horóscopo en las revistas y en Internet. Si eres de las que no se salta ni uno y ya estás un poco harta de que la gente te mire raro cuando hablas de cosas como la compatibilidad entre signos y la importancia de Mercurio, no te preocupes. No estás sola.

La astrología es un mundo apasionante, interesante y tiene muchos más secretos de los que puedas leer en periódicos o por Internet. Puedes saber mucho más sobre horóscopos si te haces con una buena biblioteca esotérica que poder consultar cuando las dudas ronden por tu cabeza.

“Los signos del zodiaco y su carácter”: Este libro trata, de una forma genérica, el carácter de los diferentes signos del zodiaco y además es divertido porque tiene tono simpático y desenfadado. Es de la autora afamada Linda Goodman que describe el comportamiento de cada signo, sus inquietudes o cómo son según su sexo o edad. Precio: 13,54€

“Astrología y psicología de los 4 elementos”: Como su nombre reza, este libro establece una conexión entre el comportamiento psicológico de las personas y su signo del zodiaco, y demuestra la relación directa que existe. La segunda parte del libro profundiza en la interpretación astrológica. Precio: 14,25€

“Astrología para principiantes, interprete su carta astral”: Éste es un libro de muchísima ayuda para empezar a leer la carta astral. En él se repasan desde los 12 signos, los elementos y los planetas, hasta la forma de realizar una carta astral básica y cómo interpretarla. Precio: 11,08€

“La biblia de la astrología de Judy Hall”: Aquí tenemos un gran libro para empezar una andadura por el mundo de la astrología. Contiene conceptos básicos sirve a analizarse mejor a uno mismo, a conocerse un poco más. Temas como las relaciones sentimentales, la vida laboral o la actitud que tenemos en general ante las cosas, están condicionados por nuestro signo del zodiaco. Precio: 16,95€

“Guía del amor, Horóscopo negro”: Es un libro que tiene todos los secretos amorosos de cada signo del zodiaco. Está dividido en 12 capítulos, uno por signo. Puedes conocer de forma detallada qué es lo que resulta más y menos atractivo de cada signo, cómo se comporta una persona de un signo cuando está enamorada, qué tal es en el terreno sexual, qué hay que hacer para mantener a esa persona a tu lado. También describe las relaciones entre signos. Precio: 18,95€