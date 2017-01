La dramática historia del cantante de Gangnam Style

Corría el año 2012 cuando una canción irrumpía en nuestra vida. Se titulaba “Gangnam Style” y su ritmo pegadizo al igual que su coreografía, se convirtió en toda una revolución. Una canción que llevó a los puestos más altos de las listas de descargas. Además, se sitúa como uno de los vídeos más vistos de Youtube.

Al frente de la canción nos encontrábamos a al coreano PSY, como nombre profesional, aunque en realidad se llama Park Jae-Sang. El rapero irrumpía en la escena para llevarse numerosos premios y gran reconocimiento internacional. Aunque no siempre todo lo que reluce es llamado oro. ¡Descubre su historia!.

El éxito de “Gangnam Style” es algo que no suele repetirse muchas veces en el mundo de la música. Los cantantes lo saben bien pero no siempre pueden afrotarlo de una manera natural. Es por ello que el cantante coreano no supo lidiar con todo lo que se le había venido encima.

De una manera fulminante pasó a ser uno de los rostros más populares. Debido a ello, poco tiempo después asombraba con unas duras declaraciones. En ellas PSY reconocía lo siguiente: “Si estoy triste, bebo. Si estoy feliz, bebo. Si está lloviendo, bebo. Si hay sol, bebo”. En definitiva, el alcohol pasó a ser uno de los imprescindibles en su día a día.

Parece que las botellas de vodka eran sus mejores aliadas. A la bebida se le sumó el estrés y una fuerte depresión. Todo, supuestamente, porque había alcanzado la fama de una manera muy rápida. Una fama que bien es sabido por todos, puede ser efímera. Algo que él mismo podía reconocer y que no iba a mantenerlo mucho tiempo tan arriba.

PSY cayó en depresión debido al estrés surgido a raíz de su gran éxito, “Gangnam Style”. El alcohol lo llevó a tocar fondo, pero la música es su mejor salvación en estos momentos.

Volver a superarse, era algo que hacía mella en el cantante. Además, el estrés del trabajo también lo llevó hacia su cara B. Cada tres días estaba de viaje. Recorrió más de 20 países e hizo numerosas actuaciones, conciertos y hasta colaboraciones, en tan solo un año. No podía ver a su familia, mujer e hijas de la manera tan frecuente como le gustaría.

Por todo ello, la presión pudo con él. Sabía que necesitaba un poco de tiempo para poder sentarse y pensar en todo lo que le había sucedido tan rápido. Su productor estuvo a su lado y fue éste quien lo animó a dejarlo todo. Aunque el cantante lo seguía intentando con nuevas canciones pero no con el mismo éxito. A pesar de todo ello, PSY sigue en el mundo de la música, que realmente es su vida y su mejor terapia.