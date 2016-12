La actriz de “claro que sí, Guapi”, Coral González

El anuncio de Chicfy es uno de los más virales que se han hecho en España desde hace años. No hay quien no cante la canción de “chic para ti, chic para mí” o vaya por ahí diciendo “claro que sí, guapi” Todo esto forma ya parte de nuestro día a día y de nuestro vocabulario.

Detrás de la chica rubia que baila para el anuncio, y dice la famosa frase, se encuentra una actriz y bailarina que se llama Coral González, tiene 21 años y que asegura que lleva ya varios años trabajando en el mundo de la interpretación.

La joven que hay detrás de todo el fenómeno chic para mí, chic para ti es una actriz con ganas de triunfar por méritos propios. Y el anuncio, por ahora, le está ayudando un poco. No hay nada más que buscar su cuenta de Instagram (coral_g) para ver que presume día sí, día también, del éxito de su anuncio.

La chica guapi participó en el casting porque una amiga suya la avisó. No sabía para qué era exactamente, solo que tenía algo que ver con ropa. Solo tuvo que mandar algunas fotos, la eligieron y acabó rodando lo que sería el éxito del año.

Desde entonces la gente no la llama por su nombre, hasta los que la conocen la llaman “guapi” o “chic chic chic”. Pasó la prueba con sus fotos y apareció para rodar no sabía muy bien qué.

Solo me dijeron que era para una aplicación de ropa. No sabía ni que tenía que bailar ni que tenía dialogo. Cuando llegué allí ya me encontré todo el pastel.