Cómo se convirtió Gwyneth Paltrow en la persona más odiada de Hollywood

Son ya varios años que la revista People situó a la actriz, Gwyneth Paltrow como la más bonita del mundo. Claro que para otras publicaciones como Star, no es así. Ésta la ha considerado como una de las más odiadas. Algo que quizás sorprende pero es que, Gwyneth cuenta con unas cualidades que no todos aceptan por igual.

En lugar de tomárselo de mala manera, la actriz ha hecho todo lo contrario. Aunque no sabe porqué motivo se ha llegado a ésto, también le ha sabido sacar el lado más optimista a un reconocimiento como éste. A pesar de no conocer las verdaderas razones, dice que tan solo se comporta como ella misma es. ¿Sabes la auténtica razón de que sea nombrada como la más odiada?.

Si Gwyneth Paltrow siempre se le ha considerado como una chica rica y muy mimada. Una mujer que lo ha tenido todo más sencillo que otras, que han luchado el doble por conseguir estar en la cima. Éste es uno de los principales motivos para ser la persona más odiada. Claro que ella no opina lo mismo al respecto.

A pesar de crecer en una familia acomodada, bien es cierto que su padre siempre la apoyó cuando ella decidió dejarlo todo por la actuación. Claro que llegó a donde está por sus propios méritos, ya que el apoyo que mencionamos no era para nada a nivel monetario.

Debido a su forma de vida y a lo que cuenta en sus entrevistas, la actriz Gwyneth Paltrow se ha convertido en una de las mujeres más odiadas de Hollywood. ¡No te pierdas sus respuestas más comentadas!.

A partir de aquí y de sus trabajos, la actriz siempre dejaba alguna que otra idea de lo que pensaba en ciertas entrevistas. Parecía que nunca estaba en el mundo real y de ahí que se creara esta idea de persona un tanto narcisista. En cuanto a sus parejas, Paltrow siempre quería cambiarlas. Siempre se encontraba con cosas en ellas que detestaba y en la mayor parte de las ocasiones, eran cosas sin importancia real.

Alguna de las frases que se han recopilado de sus entrevistas son las siguientes:

“Prefiero fumar crack que comer queso de una lata”.

“Solo como productos orgánicos , pero me hago la depilación láser. Esto es lo que hace la vida interesante. Buscar un equilibrio entre los cigarrillos y el tofu.

, pero me hago la depilación láser. Esto es lo que hace la vida interesante. Buscar un equilibrio entre los cigarrillos y el tofu. “Cuando mis hijos eran bebés, bebía demasiado. ¿Cómo sino iba a aguantar el día a día?.

“Todas las mujeres pueden sacar tiempo para hacer ejercicio. Todas”.

Cierto es que en algunas entrevistas, el toque de humor puede estar presente, pero siempre nos encontramos lindezas de este tipo en las suyas. Es por ello, y por otras muchas más, que la actriz no se ha hecho un hueco entre esas famosas que no a todos nos gusta ver y escuchar. Parece que sus respuestas no siempre son las más acertadas.