Mitos y verdades sobre el chocolate

El chocolate engorda

Falso. El chocolate en sí no engorda. Engorda solo si lo tomas con exceso de azúcar y añadidos (almendras, caramelo, galleta…). Cuando compres chocolate, mira la etiqueta. El primer ingrediente de la lista debe ser el cacao (así te aseguras de que sea chocolate de verdad, y no una mezcla rara de químicos). El cacao no engorda tanto como el azúcar.

Es evidente que el hecho de que no engorde, no significa que debas atiborrarte. Consume chocolate con moderación, y si lo que te preocupa es el peso, intenta consumirlo lo más natural posible (es decir, chocolate negro). Cuida tu dieta y haz deporte.