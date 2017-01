Cada vez los productos de cosmética se vuelven más caros y los precios están ya por las nubes. Así que, si quieres verte siempre radiante, pero no quieres que tu bolsillo lo note, no te puedes perder estos trucos para poder ahorrar en tu maquillaje y estar siempre perfecta.

Consejos imprescindibles para que no tengas que recurrir a un gasto como éste. No siempre nos viene bien tener que invertir en este tipo de productos. Así que, vamos a tener que apretarnos el cinturón un poco más. Pero no te preocupes, porque tú seguirás estando igual de preciosa que siempre.

Sombras de ojos : Cuando vayas a comprar paletas de sombras de ojos, recuerda que las que más usarás serán las de los colores neutros. El beige, arena o vainilla, son perfectos para los looks naturales y sin duda, los que necesitamos cada día. Así que no te dejes llevar por las que traigan tonos muy llamativos porque seguro que no les sacarás provecho.

Desmaquillante : No necesitas un desmaquillador caro. Ahora lo podrás tener mucho más económico y con varios usos. Se dice que el champú de bebés como el de Johnson, es perfecto para retirar todo el maquillaje .

Limpiar las brochas: Es necesario limpiar las brochas y pinceles. Para que te queden radiantes, recuerda que necesitas hacer una mezcla de jabón, que sea neutro, y un poco de aceite de coco. ¡Ya no tendrás que comprar nada más!.

Si quieres ahorrar en tu maquillaje, no te pierdas estos sencillos y rápidos trucos. De este modo, tus cosméticos durarán mucho más tiempo y tu bolsillo no se verá afectado.

Barras de labios : Si se te ha roto una barra de labios , debes unirla pasando una cerilla por una de las bases. Aprietas un poco y lo dejas unos minutos, antes de usar. También se puede introducir en el congelador y en cuestión de minutos, ya tendrás una barra labial casi, para estrenar.

Pestañas : Si quieres una pestañas de estrella de cine , pero no quieres comprar unas postizas, apunta este truco. Debes pasar un poco de polvos de talco por ellas. Luego, aplicarás el rímel y listo. ¡Así de sencillo!.

Aprovechar cosméticos: Si ya te queda muy poco de una sombra o de una barra de labios, no la tires todavía. Siempre puedes unir cada una de ellas, con otras que estén a punto de terminarse y conseguirás colores y texturas personalizadas.

Como ves, siempre habrá esos pequeños trucos con los que podemos contar si quieres ahorrar en tu maquillaje. ¿Conocías estas ideas?.