Ser poco social es síntoma de…

El ser humano, como tal, tiene una función social, necesita socializar con los demás para vivir. No estar aislado. El British Journal of Psychology ha publicado una interesante investigación en la que se demuestra que la mayoría de las personas que no disfrutan de forma especial de la socialización.

Muchos, además, presentan ciertos rasgos misántropos en su personalidad y son más inteligentes que los demás. El estudio se hizo tras entrevistar a más de 15 mil personas, de ahí se sacaron las conclusiones.

En este estudio los investigadores han llegado a las conclusiones muy interesantes para todos, Por lo tanto te las vamos a contar para que medites un poco en tu vida.

En primer lugar, una conclusión dice que lo que de verdad hace feliz al ser humano es el estilo de vida de los primeros hombres, que era cazadores y recolectores.

Así que según este estudio dice, vivir en ciudades llenas de mucha gente, en las que hay un contacto con los demás todo el rato, pero de forma fría y no muy trascendente, lo único que hace es generar inquietud y estrés.

Además, otra conclusión del estudio asegura que, las personas inteligentes tienden a resolver sus problemas y dudas por ellas mismas, tienen una sensación y un sentimiento que les dice que no necesitan a los demás para ayudarles en este cometido.

La última conclusión de este estudio es que los que tiene un alto coeficiente intelectual perciben que pierden el tiempo cuando socializan, ya que creen que deben emplear ese tiempo en objetivos más elevados.

Es decir, que el tiempo que pasan hablando con otros, esforzándose en compartir el tiempo con los demás, podrían aprovecharlo en cosas que les resultaran mejor, en algo que no fuera solo una charla trivial y cosas así.

El estudio, por otra parte ha desvelado que depositar la confianza en otras personas es fundamental para nuestra supervivencia, aunque solemos imaginar que en este caso la calidad se antepone a la cantidad.

Por lo que este estudio podría resumirse diciendo que lo mejor es tener pocos amigos, pero que sean buenos, y que lo mejor es socializar solo lo justo y necesario es un síntoma claro de inteligencia. Así lo dice la ciencia.

La interpretación de este estudio también puede ser que no es que sean inteligentes por no socializar, es que los más inteligentes tienden a no socializar, que es lo mismo pero no.