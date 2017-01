¿Qué le regalo a mi pareja en San Valentín?

El amor es algo que debería celebrarse todos los días, no sólo en fechas señaladas. Hay quien no necesita que las tiendas le marquen las fechas en las que regalar algo a su pareja, pero hay otros que aprovechan la ocasión para demostrar su amor por todo lo alto. Sin embargo, el día de San Valentín no tiene un origen comercial, como muchos quieren creer, sino que tiene un origen religioso, pues la iglesia católica empezó a celebrar este día hace aproximadamente unos 15 siglos para intentar abolir una fiesta pagana.

Aunque San Valentín es un día como cualquier otro, ‘oficialmente’ es el día de los enamorados y muchas parejas deciden celebrarlo como tal. Si es tu caso, y no tienes ni idea de qué regalarle al amor de tu vida más allá de un peluche y unas cuantas flores, en el post de hoy te vamos a dar unas cuantas ideas para que tomes nota. Estas ideas no son necesariamente materiales, ya que los mejores regalos no lo son.