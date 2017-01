¿Por qué nos da miedo la palabra “feminismo”?

Next

Cada mujer debería poder decidir sobre su propio cuerpo. Aún hoy está mal visto que una chica decida abortar, que decida ser madre soltera, que decida no depilarse, no pintarse, o por el contrario ir sumamente arreglada.

No todas las mujeres quieren tener hijos, y no por ello son menos mujer. Al igual que hay mujeres que quieren tener muchos, y verse guapas, y no por ello son mujeres-trofeo. Todos somos seres libres, y por tanto tenemos derecho a decidir lo que queremos en nuestra vida.