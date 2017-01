Planes low cost para hacer con tu pareja

A veces se nos agotan las ideas (y el dinero), y no sabemos qué hacer con nuestra pareja. Pero tener una cita no significa tener que gastar (mucho) dinero cada vez que salís, no siempre tenéis que ir a restaurantes caros o de copas, también hay otros planes que podéis hacer juntos sin necesidad de gastar tanto.

Los mejores momentos son los improvisados, en los que te ríes y disfrutas. No importa dónde estés, solo importa la compañía. En este caso, la compañía no puede ser mejor, ya que hablamos de tu pareja, tu compañero de vida. Lo único que importa es que os dejéis llevar y disfrutéis de vuestro amor al máximo.