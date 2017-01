10 consejos para mantener tu cabello fuerte

Seguro que cada día haces todo lo imposible por mantener tu cabello fuerte. Necesitas verlo con ese brillo habitual, ese aspecto sedoso y esa vida que lo caracteriza. Claro que no siempre llegamos a conseguirlo…¿qué es lo que estamos haciendo mal?. En ocasiones son pequeños gestos que arruinan todo el proceso.

Así que, tenemos que analizar todos y cada uno de ellos. De esta manera, sabremos realmente qué es lo que falla y qué lo que tenemos que hacer de forma habitual. ¡Descubre estos 10 consejos para poder mantener tu cabello fuerte durante mucho más tiempo!.

Alimentación

Aunque a veces nos parezca que no, una buena alimentación también tiene un gran impacto en nuestro cabello. Si tomamos fuentes de vitaminas y minerales, el cuerpo y el pelo nos lo va a agradecer. De esta manera estaremos estimulando su crecimiento.

Es por ello que no es necesario mantener dietas estrictas. Simplemente basta con variar algunos hábitos que tenemos. Introduce más frutas que contengan vitamina C. El kiwi, las naranjas o limones te irán perfectos. Del mismo modo, no te olvides de las verduras.

Siempre se aconsejan las de hojas verdes. Recuerda que otra de las vitaminas imprescindibles para el cabello es la B5. El pescado, la levadura de cerveza y las nueces, estarán bañados en ella. Controla la alimentación y pronto verás el cambio en tu pelo.

Acondicionadores

Necesitamos que nuestro cabello se vea mucho más suave y elástico. Para mantener el cabello fuerte, necesitamos no perdernos el momento de aplicar un buen acondicionador. Hay mucha gente que opta por aplicarlo primero y luego, el champú.

Lo bueno es que usemos uno que nos vaya bien con nuestro tipo de cabello. Lo dejaremos actuar los minutos correspondientes y eliminaremos con agua tibia. En cada lavado, necesitamos de este importante paso. De este modo, le daremos hidratación al pelo.

Recuerda que, aunque tengas largo el cabello, no debes usar más que una pequeña cantidad. Si usas mucho, puedes debilitar el pelo. Intenta que los acondicionadores contengan keratina y como no, productos naturales como puede ser el aguacate.

Tintes

Seguro que eres de las que les encanta cambiar de look cada cierto tiempo. Desde luego es una opción perfecta para ir probando estilos, pero desde luego, para el cabello quizás no lo sea tanto. Si usas tintes, el cabello puede estar estropeándose más de la cuenta.

Esto puede causarle debilidad, lo que terminará por comenzar a caerse o bien, a perder su brillo natural y su aspecto sedoso. Los tintes son productos químicos que suelen dañar el pelo. Así que, tenemos que tener mucho cuidado con ellos.

Tendremos que elegir los que sean más naturales o pedirle a nuestro peluquero que nos aconseje en este tema. La decoloración es otro de los procesos por los que el cabello se ve deteriorado. Se queman totalmente y pueden verse realmente afectados. Así que, tendremos que intentar evitarla.

Cepillar el cabello

Seguro que en muchas películas has visto como la princesa se cepillaba el cabello cada noche. Pues bien, aunque nos parezca algo desfasado, no lo es tanto. Cepillar el pelo pueden otorgarnos grandes beneficios. Sin duda, es una de las mejores maneras para mantenerlo fuerte.

Si quieres un pelo como el de Rapunzel, entonces recuerda que antes de irte a dormir, deberás pasarle el cepillo. Cada vez que hacemos este gesto, estaremos arrastrando los aceites, desde la parte alta hasta la zona de las puntas. Lo cual, va a nutrir el pelo.

Lo mejor es hacerte con un cepillo suave, de cerdas mixtas. Eso sí, intenta que el pelo no esté completamente mojado. Lo mejor es que esté tan solo un poco húmedo. Si tienes algún nudo, intenta desenredarlo antes de pasar con el cepillado en sí.

Beber agua

Si quieres el cabello fuerte, entonces además de la alimentación que te comentamos antes, necesitas beber mucha agua. Aunque ya sabes que el agua es necesaria para el cuerpo, para la salud en general y ahora, también para el cabello.

Tenemos que estar siempre bien hidratados y esto hará que se refleje también en el cabello. Se dice que por lo menos, necesitamos unos 8 vasos de agua al día. Claro que, en función de la actividad de cada una, siempre puede variar esta cantidad.

Intenta no beber alcohol, porque ésto suele deshidratar. Sustituye una copa por un buen vaso de agua o de una rica infusión. Ellas también nos ayudarán a cumplir con nuestro cometido. ¡Siempre hay formas perfectas para poder beber agua!.

Cortar el cabello

A pesar de que se llevan los cortes de cabello, un poco cortos, no somos muchas las que nos atrevemos. Eso de los cambios radicales no siempre son bien recibidos por todas. Pero claro, de vez en cuando no está de más probar en darnos un tijeretazo.

Pues bien, cortar el cabello es otra de las formas de mantenerlo fuerte. No es necesario hacernos grandes cambios, pero sí intentar cortar las puntas, o un poco más, cada mes aproximadamente. De esta forma, el cabello más gastado y quemado se eliminará.

Del mismo modo, le daremos un toque de fuerza para que pueda regenerarse. Cuando vemos que las puntas están abiertas y quemadas, entonces tenemos que cortarlas porque significa que ya han perdido sus proteínas básicas. Verás como así tendrás el pelo más elástico.

Recogidos tirantes

Todas las que tenemos el cabello largo, sabemos que a lo largo del día, necesitamos recogerlo varias veces. Tanto en el trabajo, como cuando hacemos deporte, es necesario retirar el pelo de la cara. ¿De qué manera te lo recoges tú?. Siempre hay que tener un poco de cuidado.

Lo mejor es optar por las gomas de pelo que sean suaves y que esté recubiertas de tela. Esto hará que en cabello rizados no se enreden. Por otro lado, también es necesario no hacer recogidos tirantes. Si quieres un cabello fuerte, mejor optar por recogidos flojos.

Además, están de moda. Los recogidos con mechones sueltos, flojos y con estilo despeinado son los que arrasan. A mayores de eso, también le daremos la naturalidad a nuestro cabello sin tener que forzarlo. Eso sí, aunque lo tengas que llevar apretado una vez al año, no hace daño.

Masajes

Seguro que cuando te hablamos de masajes, estás de acuerdo a que se te viene a la cabeza un nivel de relajación extra. Sí, los masajes intentan liberar las tensiones que tiene el cuerpo y activarlo, pero de otra manera mucho más saludable.

Pues bien, el cuero cabelludo no se iba a quedar atrás. Parece que también es el idóneo para poder recibir este tipo de masajes. Puedes aprovechar cuando te estés lavando el cabello para realizarlo. Tanto solo te llevará unos cuantos minutos.

Necesitas pasar las yemas de los dedos por toda la cabeza. Lo harás con unos ligeros movimientos y sin ejercer presión. Recuerda que siempre es mejor que los movimientos sean en forma circular. Esto ayudará a que la circulación de esta zona se ponga en movimiento.

Evitar el calor

Las fuentes de calor como las planchas o el secador, son perfectos pero para debilitar nuestro cabello. Tanto es así que necesitamos alejarlos del mismo. Las altas temperaturas de los mismos son perjudiciales para debilitar el cabello y su estructura.

Así que, siempre que puedas, intenta secar el cabello al aire libre. Si no, siempre puedes secarlo un poco con secador pero siempre, con temperaturas bajas. Luego, deja que se termine de secar del todo sin él. Cuando uses las planchas, aplícate un protector del calor.

De todos modos, tal y como hemos mencionado, debemos de usarlas lo menos posible. Si es que queremos mantener el cabello fuerte. Podrás hacerte numerosos peinados sin tener que recurrir a estos utensilios. Además, también estarás economizando.

Lavar el cabello

Se dice que si lavas el cabello cada día, puedes estar perjudicándolo. Lo ideal es hacerlo un día sí y otro no. De este modo, le daremos tiempo a que cree sus propias sustancias. Aunque si tienes que recurrir a lavarlo todos y cada uno de los días, hazlo con los productos adecuados.

Sin duda, no solo es la frecuencia del lavado, sino también es el uso de los productos. Recuerda que tienes que elegir champús que se adapten a tu cabello y que sean lo más naturales posible. Si ves que el cabello se te cae bastante, entonces recurre a unas cápsulas anticaída.

Siempre tenemos que estar atentas a las alertas que el cabello nos manda. Es por ello que todos los cuidados son siempre pocos. Si ves que ninguno de ellos es ideal para tu pelo, pregunta a tu peluquero, porque seguro que él sabrá darte las mejores indicaciones.