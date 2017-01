Libros que todo fashionista debe tener

Next

Louis Vuitton / Marc Jacobs: In Association with the Musee des Arts Decoratifs

En este libro tan fascinante podemos ver el papel que estos dos hombres han jugado para convertir un pequeño taller parisino del siglo XIX en una de las marcas más reconocidas del mundo. Conocido por su artesanía y por ser uno de los iconos del diseño must have, la firma Louis Vuitton fue creada por el artesano francés del mismo nombre en 1854.

La primera parte de este libro muestra las innovaciones que Vuitton introdujo en su taller, haciendo que el oficio de “maletero” se convirtiera en insignia, a través del diseño de maletas de lujo en París, cuya clientela era principalmente miembros de la nobleza.

La segunda parte del libro se dedica a examinar el rol de Marc Jacobs como creativo de la firma Louis Vuitton desde 1997. En definitiva, es un libro que analiza cómo dos hombres con carreras similares, separados por un siglo, han hecho evolucionar la marca, y celebra también las innovaciones en cuanto a técnica y diseño de esta reconocida firma.